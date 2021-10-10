Мостовой раскритиковал сборную России после матча со Словакией

Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу над сборной Словакии и высказался перед матчем с командой Словении.

"Словения нас в первом матче очень потрепала. Ничего хорошего нас не ожидает, если мы будем играть так, как со Словакией.

Что удивительно, у нас Гильерме — номер один. Последние матчи все — Гильерме, Гильерме. В сборную вызываются шесть голкиперов, а тут раз и выходит Сафонов", — сказал Мостовой.

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