Мостовой раскритиковал Тедеско

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Мостовой раскритиковал Тедеско

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает RT.

Напомним, вчера, 1 декабря, "Зенит" обыграл "Спартак" в 18-м туре чемпионата России.

"Тедеско все еще не может показать, зачем его взяли в "Спартак". Его замены не то что не усилили игру, они её поломали. Кстати, уже не в первый раз. Смотрел статистику, по которой "Зенит" во втором тайме сделал больше спринтов, чем "Спартак". И это повторю - вдесятером. Мне кажется, это необъяснимо.

Постоянное жонглирование составом, ротация ради ротации. Нам говорят, что приехал тактический гений, гуру перестановок, который выстраивает игру под соперника. А по факту восемь очков в шести матчах, отставание 20 очков от первого места. О чем еще тут можно говорить?

Видимо, он сам все понимает и у него уже нервы сдают", - сказал Мостовой.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

А еще: Тедеско - о судействе в матче с "Зенитом": "Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?"| http://soccernews.ru
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