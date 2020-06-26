Мостовой раскритиковал Заболотного за игру в матче с "Ахматом"

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Мостовой раскритиковал Заболотного за игру в матче с "Ахматом"

Эксперт Александр Мостовой подверг критике нападающего "Сочи" Антона Заболотного за его игру в матче 24-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1).

"Где сегодня был бомбардир Заболотный? Это ему не детской команде забивать... Почему он не показал свой класс, когда этого требовалось? Я его на поле что-то и не заметил. В составе гостей могу выделить Кокорина и Мостового", – приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Заболотный забил два мяча в матче 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (10:1). В той встрече за ростовский клуб сыграл юношеский состав, так как основа ушла на карантин из-за вспышки коронавируса в команде.

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