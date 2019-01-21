Мостовой рассказал, что думает о нынешнем составе "Зенита"
Экс-игрок "Спартака", "Бенфики", "Страсбурга" и сборной России Александр Мостовой в интервью "Спорту День за Днем" рассказал, что думает о нынешнем составе "Зенита".
"Новички "Зениту" не нужны, у них игроков на три состава.
Паредес хороший игрок. Но за такие деньги...(35-40 млн. евро). Я помню, лет пятнадцать назад купили за 30 миллионов Серхио Рамоса, одного из лучших защитников мира на тот момент. Это казалось сумасшествием. Сейчас Неймара купили за 220 миллионов. Ну и чего? Поэтому что говорить…
Может ли Дзюба играть в Эвертоне - не знаю. Если есть предложение - пожалуйста, переходите, играйте! Что об этом лишний раз говорить? Может-не может… У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?" - поделился Мостовой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10