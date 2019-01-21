Мостовой рассказал, что думает о нынешнем составе "Зенита"

Экс-игрок "Спартака", "Бенфики", "Страсбурга" и сборной России Александр Мостовой в интервью "Спорту День за Днем" рассказал, что думает о нынешнем составе "Зенита".



"Новички "Зениту" не нужны, у них игроков на три состава.

Паредес хороший игрок. Но за такие деньги...(35-40 млн. евро). Я помню, лет пятнадцать назад купили за 30 миллионов Серхио Рамоса, одного из лучших защитников мира на тот момент. Это казалось сумасшествием. Сейчас Неймара купили за 220 миллионов. Ну и чего? Поэтому что говорить…

Может ли Дзюба играть в Эвертоне - не знаю. Если есть предложение - пожалуйста, переходите, играйте! Что об этом лишний раз говорить? Может-не может… У нас же Головин уехал. Играет так себе во Франции. И говорят уже, что команда плохая. А он хороший, что ли? Мы раньше уезжали, играли, правильно?" - поделился Мостовой.

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