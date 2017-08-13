Мостовой рассказал, что выделяет Головина среди других российских игроков

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Мостовой рассказал, что выделяет Головина среди других российских игроковИзвестный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о полузащитнике московского ЦСКА Александре Головине.

"Каждый игрок обязан обыгрывать соперника в штрафной площади. Это не только нападающих касается. А мы видим обратную картину - игрок проникает в штрафную площадь и начинает искать партнера или отдавать мяч назад. Поэтому Головин и отличается от остальных. Он не боится обострять. Чем больше у нас будет таких футболистов, тем быстрее мы начнем вливаться в европейский футбол", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Головин прокомментировал слова Гончаренко о своем вкладе в победу над "Спартаком". | soccernews.ru

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