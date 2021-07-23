Мостовой рассказал, как "Спартаку" бороться с "Зенитом"
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы московского клуба побороться с "Зенитом" за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.
"Какие шансы у "Спартака" в этом сезоне? Давайте оттолкнемся от того, что мы увидели на предсезонном турнире, который "Спартак" провел просто шикарно. По всем показателям разгромил все команды, которые там были, вселил надежду прежде всего в саму команду и болельщиков тоже. Ясно, что есть оговорки, что турнир предсезонный. Поэтому, кто-то был лучше готов, кто-то хуже. Понравилось то, что была игра, рисунок — если "Спартак" будет придерживаться того, что он показывал, то он составит конкуренцию "Зениту". Однозначно", - приводит слова Мостового Sport24.
Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом, а "Спартак" финишировал на второй позиции.
В новом сезоне "Спартак" в 1-м туре на выезде сыграет с "Рубином". "Зенит" в гостях встретится с "Химками". Матчи состоятся 24 июля.
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