Мостовой рассказал, какие в сборной России требования к футболистам

Фото: инстаграм Андрея Мостового

Хавбек "Зенита" Андрей Мостовой поделился информацией о том, какие требования в сборной России к футболистам.

"Про вес, думаю, все знают. Нужно следить за своей формой, правильное питание, сладкого вообще нет, без сахара. Думаю, это самая отличительная особенность.

Также массажи все по расписанию, это все обязательно. Сауна тоже обязательна, холодная, горячая вода", - приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".

Напомним, что с 21 по 27 марта сборная России проводит сбор в Москве.

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