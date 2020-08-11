Мостовой рассказал, какую у него реакцию вызвало избиение Широковым арбитра

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по поводу того, что известный экс-футболист Роман Широков напал на арбитра на любительском турнире.

"Честно сказать, удивлен. Я узнал об этом вчера поздно вечером, когда мне позвонили и сказали, что он побил судью. Подумал, мало ли, все бывает. Игроки в каких-то эпизодах толкаются или еще что-то. А потом, когда прислали видео, был шокирован тем, что там произошло. Не понимаю, что могло послужить причиной такой реакции.

Это даже не любительский турнир, а просто какая-то игра, которые проходят каждый день против друзей. Там блогеры какие-то. Много их развелось. Слово такое придумали, из-за этого и страдаем все. Каждый из себя что-то строит. Но я не про пострадавшего парня, конечно. А без резонанса сейчас ничего не бывает. Все же снимается, выкладывается в соцсети", - цитирует Мостового "Советский спорт".

Отметим, что потерпевший, вероятно, напишет заявление на Широкова.

Не пропустите: Адвокат Мамаева вызвался защищать Широкова в случае возбуждения дела| http://soccernews.ru