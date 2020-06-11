Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"
Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил, что в 1999 году им предметно интересовался мадридский "Реал".
"Мог ли я когда-то перейти в "Реал"? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что "Реал" за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов. Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в "Реале", сказал: "Давай в "Реал" тебя". Я говорю: "Давайте, с удовольствием". И начались разговоры, пошло-поехало. Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: "Такую сумму, которую они хотят, "Реал" не заплатит". Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги", - сказал Мостовой.
Напомним, что с 1996 по 2004 год россиянин довольно успешно выступал за "Сельту".
В активе Мостового 262 матча в составе галисийской команды, 67 забитых голов и 19 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14