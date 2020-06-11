Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"

Теги сельта вигореал мадридалександр мостовой

Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил, что в 1999 году им предметно интересовался мадридский "Реал".

"Мог ли я когда-то перейти в "Реал"? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что "Реал" за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов. Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в "Реале", сказал: "Давай в "Реал" тебя". Я говорю: "Давайте, с удовольствием". И начались разговоры, пошло-поехало. Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: "Такую сумму, которую они хотят, "Реал" не заплатит". Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги", - сказал Мостовой.

Напомним, что с 1996 по 2004 год россиянин довольно успешно выступал за "Сельту".

В активе Мостового 262 матча в составе галисийской команды, 67 забитых голов и 19 результативных передач.

Не пропустите: Мостовой назвал лучших российских футболистов 90-х годов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Стало известно, когда УЕФА обсудит доигровку ЛЧ и ЛЕ, календарь Евро-2020 и Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов