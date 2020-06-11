Мостовой рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил, что в 1999 году им предметно интересовался мадридский "Реал".

"Мог ли я когда-то перейти в "Реал"? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что "Реал" за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов. Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в "Реале", сказал: "Давай в "Реал" тебя". Я говорю: "Давайте, с удовольствием". И начались разговоры, пошло-поехало. Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: "Такую сумму, которую они хотят, "Реал" не заплатит". Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги", - сказал Мостовой.

Напомним, что с 1996 по 2004 год россиянин довольно успешно выступал за "Сельту".

В активе Мостового 262 матча в составе галисийской команды, 67 забитых голов и 19 результативных передач.

Не пропустите: Мостовой назвал лучших российских футболистов 90-х годов. | http://soccernews.ru