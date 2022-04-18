Мостовой рассказал, почему его бесит Гончаренко
Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Александра Мостового подверг критике экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который может возглавить "Урал".
"Гончаренко в "Урале"? Не знаю. Я в Гончаренко ничего такого не вижу. Где бы он ни работал, его везде увольняли. В принципе, ничего и не добивался. Другое дело, что всегда где-то всплывал по непонятным причинам. Вот что меня сильно бесит: когда из одной команды увольняют, а через недели две он появляется в другой команде. Это вообще безобразие, я этого не понимаю. Я ещё в Испании такой период застал: одного тренера убрали, а он в другую команду ушёл сразу. Как так?" - приводит слова Мостового "Чемпионат".
44-летний Гончаренко в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал БАТЭ, "Кубань", "Урал", "Уфу", ЦСКА и "Краснодар".
Не пропустите: Хвича Кварацхелия забил первые голы за "Динамо" Батуми. | http://soccernews.ru
главное
-
Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А
-
Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги
-
"Барселона" дома проиграла аутсайдеру Ла Лиги
-
"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием
-
Фати недоволен врачами "Барселоны"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 апреля
-
Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А
-
Позор "Барселоны", камбэк "Реала", успех "Атлетико": результаты 32-го тура Ла Лиги
-
"Аталанта" потерпела третье поражение подряд в Серии А
-
"Барселона" дома проиграла аутсайдеру Ла Лиги
-
Руни отреагировал на вылет своего клуба в третий дивизион
-
Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Наполи"
-
Мостовой рассказал, почему его бесит Гончаренко
-
"Зенит" отказался поздравлять "Спартак" со 100-летием
-
Фати недоволен врачами "Барселоны"
-
Баженов рассказал о строгости Карпина в "Спартаке"
-
Роналду сообщил о смерти новорожденного сына
-
"Наполи" упустил победу над "Ромой" Моуринью
-
Анчелотти высказался о возможном уходе Асенсио из "Реала"
-
Клуб Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион
-
Хвича Кварацхелия забил первые голы за "Динамо" Батуми
-
Тома Лемар и Жоау Феликс получили травмы в матче с "Эспаньолом"
-
"Барселона" не хочет тратить большие средства на нового левого защитника
-
"Реал" не уверен в целесообразности трансфера Холанда
-
Агент Комппера дал амбициозный прогноз на карьеру тренера "Локомотива"