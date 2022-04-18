Мостовой рассказал, почему его бесит Гончаренко

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александра Мостового подверг критике экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который может возглавить "Урал".

"Гончаренко в "Урале"? Не знаю. Я в Гончаренко ничего такого не вижу. Где бы он ни работал, его везде увольняли. В принципе, ничего и не добивался. Другое дело, что всегда где-то всплывал по непонятным причинам. Вот что меня сильно бесит: когда из одной команды увольняют, а через недели две он появляется в другой команде. Это вообще безобразие, я этого не понимаю. Я ещё в Испании такой период застал: одного тренера убрали, а он в другую команду ушёл сразу. Как так?" - приводит слова Мостового "Чемпионат".

44-летний Гончаренко в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал БАТЭ, "Кубань", "Урал", "Уфу", ЦСКА и "Краснодар".

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