Мостовой: "Роналду сейчас лучше Месси? Это абсолютно неверное мнение"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о сравнении лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси после сыгранных ими первых матчей на Чемпионате Мира в России.

"Объективно ли говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси? Абсолютно неверное мнение. Роналду забил один мяч с игры и еще по одному с пенальти и со стандарта. Месси на протяжении всего матча старался, обыгрывал и создал большое количество полезных действий, но отметиться голом ему не удалось. Многие делают выводы по тому, сколько раз отличился футболист, а не по его игре. Говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси - неправильно", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, Хави назвал Месси величайшим игроком в истории. | soccernews.ru