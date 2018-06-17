Мостовой: "Роналду сейчас лучше Месси? Это абсолютно неверное мнение"

1 Теги криштиану роналдулионель месси

Мостовой: "Роналду сейчас лучше Месси? Это абсолютно неверное мнение"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о сравнении лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси после сыгранных ими первых матчей на Чемпионате Мира в России.

"Объективно ли говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси? Абсолютно неверное мнение. Роналду забил один мяч с игры и еще по одному с пенальти и со стандарта. Месси на протяжении всего матча старался, обыгрывал и создал большое количество полезных действий, но отметиться голом ему не удалось. Многие делают выводы по тому, сколько раз отличился футболист, а не по его игре. Говорить о том, что Роналду сейчас лучше Месси - неправильно", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, Хави назвал Месси величайшим игроком в истории. | soccernews.ru

Комментарии
абду

Это ты за свои интересы все время врёшь. Куда не крути Роналдо лучше. Если ты самом деле эксперт, признавай какие они есть.Он же доказал по деле и не один раз.

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