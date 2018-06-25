Мостовой: "Россия способна выйти в четвертьфинал ЧМ"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой считает, что сборная России способна пробиться в 1/4 финала домашнего Чемпионата Мира.

"Мы способны выйти и в четвертьфинал. Повторю, чемпионат - свой, домашний, и в этом у сборной России важнейшее преимущество. Конечно, выиграть турнир нам не по силам, есть гораздо более сильные сборные: Испания, Франция, Бельгия - довольно закрытая, но по составу очень сильная команда. А главные фавориты - бразильцы. В их матче с Коста-Рикой лишний раз убедился: если Неймар и компания поймают кураж, их крайне сложно остановить", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Мостовой выбрал предпочтительного соперника для сборной России по 1/8 финала ЧМ. | soccernews.ru