Мостовой: "С Испанией сможем сыграть лучше, чем с Аргентиной"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против национальной команды Испании.

"По тактическим показателям мы сыграли одну из худших игр. Аргентина могла и три гола нам забить, если бы не Акинфеев. Но при этом мы сможем сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной. Сможем не проиграть. Плюс непонятно, в каком составе выйдет Испания. У них и Иско травму получил, и наверняка резерв шанс получит. Но и у нас будут изменения, скорее всего", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

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