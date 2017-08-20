Мостовой: "Самедов - молодец"

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Мостовой: "Самедов - молодец"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой похвалил полузащитника московского "Спартака" Александра Самедова по итогам матча против "Локомотива".

"Александр вбежал в штрафную площадь и не подумал о желтой карточке. Он надеялся на контакт с защитником. Такое часто случается... Со мной не раз случалось подобное. Думал, что если заденут, то никто спорить не станет. С другой стороны, Самедов - молодец. Признался в своих ошибках, мне это понравилось", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, "Спартак" согласился отпустить Таски в "Трабзонспор". | soccernews.ru

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