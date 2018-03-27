Мостовой: "Сборная России может добиться положительного результата в матче с Францией"

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Мостовой: "Сборная России может добиться положительного результата в матче с Францией"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Франции.

"После крупного поражения ребятам надо собраться, перенастроиться и постараться сыграть удачно в плане результата. Ожидаю перестановок в составе, всё-таки второй матч за короткий промежуток времени, плюс всем футболистам играть в выходные ещё в чемпионате. Интересно будет посмотреть и на наших, и на французов. Это товарищеские матчи, которые дают пищу для размышлений о своей игре и о соперниках. Сборная России может добиться положительного результата, если будет спокойно отбиваться, без паники. Надо сыграть так же, как в первом тайме матча с бразильцами" - сказал Мостовой.

Напомним, что матч Россия - Франция состоится сегодня в 18:50 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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