Мостовой считает, что в "Аталанте" Миранчука ждет хорошее будущее

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Мостовой считает, что в "Аталанте" Миранчука ждет хорошее будущееФото: Твиттер @football24ru 
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с хавбеком "Аталанты" Алексеем Миранчуком.

"Миранчук пока не может вытеснить Иличича из стартового состава "Аталанты", они играют в схожей манере. У словенца больше опыта, он много лет в клубе, он вообще должен быть капитаном. Кроме того, есть еще и Малиновский, тоже неплохой парень. У Алексея хорошее будущее, он молодец, что терпит и пользуется минутами, которые ему дают", — заявил Мостовой в эфире "Матч ПРЕМЬЕР".

В текущем сезоне Миранчук сыграл 23 матча во всех турнирах. На его счету 5 мячей и одна результативная передача.

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