Мостовой сделал прогноз на дерби "Спартак" - ЦСКА
Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов
Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой спрогнозировал исход грядущего дерби против ЦСКА.
Напомним, что матч 27-го тура российской Премьер-лиги состоится в воскресенье в 16:30 мск.
"Фаворита на данный момент у меня нет, потому что и те, и другие проиграли в последних играх. По итогу ЦСКА вылетел из полуфинала Кубка, а "Спартак" вообще проиграл с таким разгромом. В обеих командах, конечно, есть свои лидеры, но всё-таки сильнее команда красно-белых", - сказал Мостовой.
В преддверии очного поединка "Спартак" идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА - на пятом.
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