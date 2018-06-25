Мостовой сделал прогноз на матч Россия - Уругвай

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой сделал прогноз на матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная России сыграет с Уругваем.

"Уругвай - это крепкая сборная, которая никогда не меняется, не подстраивается под стиль соперников. Она гнет свою линию, семь человек грамотно обороняются, а впереди: расчет на пару великолепных голеадоров - Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Египтян и аравийцев Уругвай победил с минимальным счетом, но в каждом из матчей имел по три-четыре стопроцентных момента, просто не повезло с реализацией.

Поставлю на ничью - 1:1, хотя сложно предположить, какой получится игра. Предстоит борьба за первое место в группе, вместе с тем неизвестно, что оно дает. Мы - уже в 1/8 финала, но не знаем, на кого там попадем - испанцы и португальцы свои матчи проводят позже", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, на матче Россия - Уругвай раздадут бесплатную воду. | soccernews.ru