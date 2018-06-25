Мостовой сделал прогноз на матч Россия - Уругвай

Теги россияуругвайалександр мостовой

Мостовой сделал прогноз на матч Россия - УругвайИзвестный в прошлом футболист Александр Мостовой сделал прогноз на матч заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира, в котором сборная России сыграет с Уругваем.

"Уругвай - это крепкая сборная, которая никогда не меняется, не подстраивается под стиль соперников. Она гнет свою линию, семь человек грамотно обороняются, а впереди: расчет на пару великолепных голеадоров - Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Египтян и аравийцев Уругвай победил с минимальным счетом, но в каждом из матчей имел по три-четыре стопроцентных момента, просто не повезло с реализацией.

Поставлю на ничью - 1:1, хотя сложно предположить, какой получится игра. Предстоит борьба за первое место в группе, вместе с тем неизвестно, что оно дает. Мы - уже в 1/8 финала, но не знаем, на кого там попадем - испанцы и португальцы свои матчи проводят позже", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, на матче Россия - Уругвай раздадут бесплатную воду. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов