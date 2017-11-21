Мостовой сделал прогноз на матч "Спартака" против "Марибора"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой сделал прогноз на сегодняшний матч группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" сыграет против словенского "Марибора".

"У "Спартака" сейчас - хорошее психологическое состояние, ведь обыграли "Краснодар". У "Марибора" тоже есть кое-какие плюсы: они могут осесть в обороне и играть на удержание устраивающего их счета. Ясно, что фаворит - "Спартак" и он просто обязан выиграть... Сегодня никакие варианты, кроме победы, не рассматриваются. Думаю, "спартаковцы" выиграют со счетом 2:0", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, в матче юношеской ЛЧ "Спартак" разгромил "Марибор". | soccernews.ru