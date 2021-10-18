Мостовой сделал заявление о своём будущем в "Зените"

Фото инстаграм Андрея Мостового

Полузащитник питерского "Зенита" Андрей Мостовой не стал исключать смену клубной прописки в обозримом будущем.

"Тяжёлая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем [Семаком], обменялись мнениями и решили оставить всё как есть. Моя цель - играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать. Уход в другую команду? Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что всё может быть.

Правда ли, что летом я мог оказаться в "Локомотиве"? Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю, в тот момент я мог перейти в "Локо". Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У "Зенита" же много матчей – чемпионат, Лига Чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше – посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать своё дело", - сказал 23-летний футболист.

В текущем сезоне Мостовой сыграл за "Зенит" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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