Мостовой: "Семину не хватает форвардов"

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Мостовой: "Семину не хватает форвардов"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал низкую результативность московского "Локомотива" на старте сезона.

"Сложно назвать конкретную причину, не находясь в клубе. Лично я вижу отсутствие легкости, резкости в игре. Если вспомнить прошлый сезон, "железнодорожникам" удавались молниеносные атаки, главными действующими лицами которых были Джефферсон Фарфан или братья Алексей и Антон Миранчуки. Сейчас же "Локомотив" скорее вымучивает моменты. Возможно, это связано с подготовкой к сезону. Видимо, были допущены ошибки.

Безусловно, "Локомотиву" стоит задуматься о приобретении футболиста в атакующую линию, особенно учитывая возвращение Ари в "Краснодар" по истечении срока аренды. Сейчас Семину форвардов не хватает. Делать ставку на одного Фарфана сложно, а Эдер скорее является игроком, который должен выходить на замену", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.

Напомним, Геркус рассказал о возможном уходе из "Локомотива" братьев Миранчуков. | soccernews.ru

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