Мостовой: "Севилья" сможет ответить на разгром от "Спартака"
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Чемпионов между испанской "Севильей" и московским "Спартаком".
"Сможет ли "Севилья" ответить на разгром от "Спартака"? Думаю, что да. Поскольку по первому матчу никто даже не задумывался, что "Севилья" сможет так проиграть... Думаю, что на своем поле они предпримут все возможное, чтобы обыграть "Спартак". Вряд ли, они будут стараться победить как можно крупнее, потому что это футбол, что тут загадывать. На кону стоит три очка, и они понимают, что если они выиграют, то они выйдут на второе место в группе", - цитирует бывшего футболиста Спорт день за днем.
Напомним, Бериццо также высказался о предстоящем матче своей команды против "Спартака". | soccernews.ru
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