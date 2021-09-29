Мостовой сказал, что нужно "Зениту" для победы над "Реалом" после триумфа "Шерифа"
Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен
Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе "Шерифа" над мадридским "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
"Интересно, что у "Шерифа" в стартовом составе было 11 иностранцев. На скамейке пара молдаван всего, причем такие, которые не выйдут никогда. Но сравнивать их с нами не имеет смысла: население Тирасполя – 100 тысяч.
Конечно, можно сделать так, чтобы за "Зенит" вышло 11 иностранцев и выиграли у "Реала"…В таком случае мы тоже будем побеждать. Все будут довольны. Тогда не надо говорить, что у нас свои ребята есть.
Хотя для "Шерифа" подобный сценарий – единственно верный путь выживания. Поймите, с 11 молдаванами в составе они никогда и ничего не выиграют.
Как пример "Шерифа" раскрывает тему лимита? Проблема не в лимите. Российские футболисты, не добившись ничего, получают безумные деньги.
В "Реале" несколько чемпионов мира, несколько обладателей кубка Лиги чемпионов… У нас же люди не выигрывают ничего, кроме чемпионата России, при этом имеют зарплаты, сопоставимые с окладом в "Милане"… Как это возможно?" – сказал Мостовой.
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