Мостовой сказал, что нужно "Зениту" для победы над "Реалом" после триумфа "Шерифа"

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Мостовой сказал, что нужно "Зениту" для победы над "Реалом" после триумфа "Шерифа"Фото: инстаграм Мостового/Автор неизвестен

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе "Шерифа" над мадридским "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

"Интересно, что у "Шерифа" в стартовом составе было 11 иностранцев. На скамейке пара молдаван всего, причем такие, которые не выйдут никогда. Но сравнивать их с нами не имеет смысла: население Тирасполя – 100 тысяч.

Конечно, можно сделать так, чтобы за "Зенит" вышло 11 иностранцев и выиграли у "Реала"…В таком случае мы тоже будем побеждать. Все будут довольны. Тогда не надо говорить, что у нас свои ребята есть.

Хотя для "Шерифа" подобный сценарий – единственно верный путь выживания. Поймите, с 11 молдаванами в составе они никогда и ничего не выиграют. 

Как пример "Шерифа" раскрывает тему лимита? Проблема не в лимите. Российские футболисты, не добившись ничего, получают безумные деньги.

В "Реале" несколько чемпионов мира, несколько обладателей кубка Лиги чемпионов… У нас же люди не выигрывают ничего, кроме чемпионата России, при этом имеют зарплаты, сопоставимые с окладом в "Милане"… Как это возможно?" – сказал Мостовой.

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