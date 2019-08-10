Мостовой: "Сложно назвать "Спартак" фаворитом матча с "Ахматом"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался в преддверии матча пятого тура РПЛ между "Ахматом" и "Спартаком".

"Конечно, для Дениса Глушакова игра крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из "Спартака" не по своей воле, а, скорее, против неё. Да и в целом матч с "Ахматом" красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с "Туном", к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары", - сказал Мостовой.

Матч "Ахмат" - "Спартак" состоится в воскресенье, 11 августа, в 21:30 по московскому времени.

Перед очной встречей грозненская команда опережает "красно-белых" в турнирной таблице чемпионата - 9-е место против 11-го.

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