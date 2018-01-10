Мостовой: "Смолов и Кокорин - не великие футболисты, они точно не могут сравниться со сборниками моего поколения"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением об игре футболистов сборной России Федора Смолова, Александра Кокорина и Александра Головина.
"Смолов и Кокорин - не великие футболисты, они точно не могут сравниться со сборниками моего поколения. Например, Игорь Колыванов только в чемпионате Италии забил почти 50 голов, защитники "Милана" не могли его остановить. А сегодняшние футболисты за всю карьеру в чемпионате России 100 голов не могут забить. Нападающему 30 лет, позади более 10 сезонов, а в активе всего-то 50 мячей.
Головин показывает хороший уровень игры, движется в правильном направлении, но это же не Фарфан! Понятно, что они действуют на разных позициях, но всё равно бонусы получают футболисты, которые забивают. Если бы Головин забивал так же, как Фарфан, ему точно не было бы цены. Хотя в его игре есть свои плюсы: не боится идти в обводку, пытается обострить ситуацию… В российском чемпионате таких футболистов не много. Помню, в прошлом году кто-то кого-то обыграл и потом это месяц показывали по телевизору", - приводят слова Мостового российские СМИ.
Не пропустите: Агент: "Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кризисные "единороги" против столичных максималистов: "Амьен" принимает ПСЖ
-
Турнир прогнозов: итоги 28 тура
-
"Манчестер Сити" добывает волевую победу над "Бристолем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
Ещё трёшка для "Льейды": мадридский "Атлетико" легко проходит в четвертьфинал Кубка Испании
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Генк", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги
-
Кризисные "единороги" против столичных максималистов: "Амьен" принимает ПСЖ
-
Турнир прогнозов: итоги 28 тура
-
"Валенсия" – "Лас-Пальмас" - 4:0 (обзор)
-
Хет-трик Вьетто вывел "Валенсию" в четвертьфинал Кубка Испании
-
"Бока Хуниорс" не получала предложений от "Арсенала" по трансферу Павона
-
Президент "Лиона": "Летом клуб может продать сразу нескольких игроков"
-
"Ницца" – "Монако" - 1:2 (обзор)
-
"Монако" вышел в полуфинал Кубка Лиги
-
"Манчестер Сити" – "Бристоль Сити" – 2:1 (обзор)
-
Мостовой: "Смолов и Кокорин - не великие футболисты, они точно не могут сравниться со сборниками моего поколения"
-
"Манчестер Сити" добывает волевую победу над "Бристолем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
Мане: "Игроки Сенегала постараются сделать все возможное, чтобы родина нами гордилась"
-
Де Брюйне поучаствовал в девяти голах "Манчестер Сити" в последних восьми матчах
-
Форвард "Челси" пропустит остаток сезона
-
УЕФА выдаст Быстрову новую бронзовую медаль Евро-2008 вместо украденной
-
ЦСКА заплатит за Бистровича около 300 тысяч евро
-
"Тоттенхэм" интересуется Теодорчиком
-
Агент: "Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят"
-
Английский клуб намерен перехватить Вериссимо у "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12