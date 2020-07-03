Мостовой сообщил об открытии собственной детской футбольной академии

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Мостовой сообщил об открытии собственной детской футбольной академии

Экс-игрок "Спартака", "Бенфики", "Страстура", "Сельты" и сборных СССР и России Александр Мостовой сообщил о том, что открывает Детскую футбольную академию.

"Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью. Мы долго доводили все до идеала и теперь я могу сказать: двери Детской футбольной академии открыты!

Мы открыли набор детей от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля. Каждый поток включает в себя девять дней проживания в кампусе, интенсивные тренировки, обучение на территории эко-отеля "Пересвет". Мы даем возможность каждому ребенку стать игроком европейского уровня: тренеры с лицензией UEFA два раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детей.

Сразу отвечу на популярный вопрос: что включает в себя обучение? Две ежедневные тренировки - утром и вечером; полная экипировка; четырехразовое питание; проживание в двухместном номере; посещение бассейна; осмотр врача; сертификат по итогу обучения; участие в финальной демо-игре.

Жду ваших детей, будем добиваться классных результатов", - написал Мостовой в инстаграме.

Не пропустите: Мостовой раскритиковал Заболотного за игру в матче с "Ахматом"| http://soccernews.ru

 
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