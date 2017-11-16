Мостовой составил группы "смерти" и "жизни" для сборной России на Чемпионате Мира

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой составил группы "смерти" и "жизни" для сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Тяжело, конечно, рассуждать, в какой форме будут команды через полгода, но попробую. Группа "смерти": Испания, Коста-Рика и Нигерия. А вот группу "жизни" составить проще: Перу, Тунис, Саудовская Аравия", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Павлюченко высказался о непопадании Денисова в состав сборной России. | soccernews.ru