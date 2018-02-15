Мостовой: "Спартак" - фаворит в противостоянии с "Атлетиком"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой назвал фаворита в противостоянии московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао, которое состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Кто фаворит в паре "Спартак" - "Атлетик"? Отвечу - ''Спартак''. По той простой причине, что у ''красно-белых'', как мне кажется, более укомплектованная команда: по составу, по качеству футболистов. У басков - определенные проблемы. Не зря они сейчас находятся на непривычном для них месте - после первой десятки. Вдобавок ко всему, у них травмирован Муньяин. Как по мне, это очень хороший футболист. Он не играет уже долго. В предстоящем матче тоже вряд ли выйдет. У ''Спартака'' все здоровы, также куплены некоторые игроки. Поэтому ''Спартак'' на данный момент - выше статусом", - цитирует бывшего футболиста Евро-Футбол.

Напомним, "Спартак" нацелился на хавбека "Ростова". | soccernews.ru