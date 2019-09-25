Мостовой: "Спартак" сейчас обязан обыгрывать любую команду"

Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча 1/16 финала Кубка России между "красно-белыми" и КАМАЗом.

"Спартаку" сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если "Спартак" не победит КАМАЗ, то надо будет половину команды распустить сразу после матча", - сказал Мостовой.

Матч КАМАЗ - "Спартак" состоится сегодня в 18:30 по московскому времени в Набережных Челнах.

Также стоит отметить, что "народная команда" в четырёх последних играх потерпела четыре поражения.

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