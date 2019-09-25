Мостовой: "Спартак" сейчас обязан обыгрывать любую команду"
Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от матча 1/16 финала Кубка России между "красно-белыми" и КАМАЗом.
"Спартаку" сейчас нужно побеждать вообще в любой игре. Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду, и неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если "Спартак" не победит КАМАЗ, то надо будет половину команды распустить сразу после матча", - сказал Мостовой.
Матч КАМАЗ - "Спартак" состоится сегодня в 18:30 по московскому времени в Набережных Челнах.
Также стоит отметить, что "народная команда" в четырёх последних играх потерпела четыре поражения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4