Мостовой: "Спартак" сыграет с "Локомотивом" вничью или победит"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассуждает о предстоящем матче между "красно-белыми" и "Локомотивом" в седьмом туре чемпионата России.

"Надеюсь на победу "Спартака", красно-белым надо реабилитироваться за поражение от ЦСКА (1:2) и восстанавливать упущенные позиции в таблице. Но будет нелегко, "Локомотив" тоже получил пробоину от "Тосно" (0:2), причем "железнодорожники" проиграли по делу. Обе команды как раненые звери, будет интересно посмотреть. Но преимущество все-таки у "Спартака". Закрытого футбола не ожидаю. Во-первых, закрытый футбол — это исторически не относится к красно-белым. Во-вторых, на "Открытие Арене" вообще непривычно видеть такой футбол.

Не думаю, что в случае поражения кресло под Массимо Каррерой может зашататься. Команда идет в одной победе от тройки, Лига чемпионов еще не началась. Ситуация некритическая, все эти разговоры – полная глупость. Что касается прогноза, то поставлю, что "Спартак" не проиграет, а матч закончится со счетом либо 1:1, либо 2:1 в пользу команды Карерры", - приводят слова Мостового российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится завтра, 19 августа и начнется в 17:30 мск.

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