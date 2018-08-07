Мостовой: "Спартак" выглядел лучше "Локомотива"

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Мостовой: "Спартак" выглядел лучше "Локомотива"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой подвел итог центральной игре второго тура РФПЛ между московскими "Локомотивом" и "Спартаком".

"Спартак" выглядел лучше в этом матче, и "Локомотив" может быть доволен ничьей. Команда создала несколько опасных моментов, но Гильерме сыграл просто блестяще. Кроме того, "Спартак" имел и немало хороших подходов к воротам, но брак в действиях на завершающей стадии атаки все портил", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Мещеряков рассказал об интересе зарубежных клубов к игрокам "Локомотива". | soccernews.ru

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