Мостовой: "Спартак" выглядел лучше "Локомотива"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой подвел итог центральной игре второго тура РФПЛ между московскими "Локомотивом" и "Спартаком".

"Спартак" выглядел лучше в этом матче, и "Локомотив" может быть доволен ничьей. Команда создала несколько опасных моментов, но Гильерме сыграл просто блестяще. Кроме того, "Спартак" имел и немало хороших подходов к воротам, но брак в действиях на завершающей стадии атаки все портил", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Мещеряков рассказал об интересе зарубежных клубов к игрокам "Локомотива". | soccernews.ru