Мостовой: "Таких армейцев, да еще и на своем поле, красно-белые просто обязаны побеждать"

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой рассказал, чего ждет от матча 6-го тура РПЛ, в котором клуб сыграет с ЦСКА. Об этом сообщает RT.

"Команды подошли к очной встрече в таком состоянии, что красно-белые набрали ход и кажется, у них что-то наконец стало получаться. ЦСКА же, напротив, немного буксует. Не смогли обыграть даже "Сочи". Таких армейцев, да еще и на своем поле, красно-белые просто обязаны побеждать", - сказал Мостовой.

Встреча "Спартака" с ЦСКА пройдет сегодня, 19 августа. Начало - в 20:00 (мск).

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