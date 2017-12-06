Мостовой: "То, как бегут игроки "Ливерпуля" - это страшно"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" на выезде сыграют против английского "Ливерпуля".

"Судя по тому, как выступает "Ливерпуль" в последних играх, "Спартаку" будет очень тяжело. То, как бегут футболисты английского клуба - это страшно. Салаха, Мане и компанию будет очень трудно сдержать. С другой стороны, их можно нейтрализовать правильной тактикой. Московскому клубу надо сыграть внимательно и не "разевать варежку", как было с "Марибором", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Рейнгольд сегодня ждет победы "Спартака". | soccernews.ru