Мостовой: "Убери Роналду из сборной Португалии, и Украина будет выглядеть сильнее"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой сравнил сборные Украины и Португалии.

"Убери Криштиану Роналду из сборной Португалии, и Украина будет посильнее выглядеть", - сказал бывший полузащитник.

Также Мостовой поделился мнением о работе главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко.

"Феномен Шевченко в том, что он начал работать тренером сразу после завершения карьеры футболиста. У него хорошая поддержка от федерации футбола. Мне нравится, что сборная Украины играет в атакующий футбол, в который раньше любил играть сам Шевченко", - отметил россиянин.

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