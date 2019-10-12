Мостовой уверен в выходе сборной России на Евро-2020

Экс-футболист Александр Мостовой назвал матч, в котором сборная России уже обеспечила себе выход на Евро-2020.

"Я не беру во внимание завтрашний матч с Кипром, ведь можно сказать, что сборная России уже на Евро-2020. Что сказать, если нам осталось сыграть три матча, один из которых против Сан-Марино.

Если завтра оступимся, то ничего страшного не произойдет. Понятно, что все рассчитывают на победу и игроки сделают все от себя зависящее. Однако путевка на Евро была оформлена, когда мы обыграли Шотландию в сентябре", - заявил Мостовой.

Напомним, что за три тура до конца Россия идет на втором месте в группе I, опережая Кипр на 8 очков.

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