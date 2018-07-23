Мостовой: "В этом году снова жду от "Спартака" борьбы за чемпионство"

Теги спартак москваалександр мостовой

Мостовой: "В этом году снова жду от "Спартака" борьбы за чемпионство"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от выступления московского "Спартака" в новом сезоне.

"Я ни одной товарищеской игры у "Спартака" не видел - следил за Чемпионатом Мира. В этом году снова жду от "Спартака" борьбы за чемпионство: все-таки состав - тот же, свою силу игроки доказали", - приводит слова бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Зобнин не думает об уходе из "Спартака". | soccernews.ru

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