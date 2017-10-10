Мостовой: "В игре с Ираном не стоит ждать от сборной чуда"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против команды Ирана.

"Чуда от российской сборной ждать не стоит. Совсем недавно, перед Кубком Конфедераций мы кричали, что у нас - все хорошо и замечательно. Выиграли у Новой Зеландии - и все. После последующих двух поражений шум утих, и все забыли, что у нас проводился Кубок Конфедераций.

Сейчас обыграли корейцев, везде пишут, что игра налажена. Да, определенный костяк наигрывается. Но не стоит говорить о том, что российская сборная способна выйти на поле и разорвать любого соперника. С Ираном сыграем либо вничью, либо выиграем со счетом 2:1", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, ранее была представлена форма, в которой Россия сыграет против Ирана. | soccernews.ru