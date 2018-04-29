Мостовой: "В "Спартаке" кризиса нет"

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Мостовой: "В "Спартаке" кризиса нет"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о текущих проблемах московского "Спартака".

"Сможет ли "Спартак" прервать свою серию неудач в матче с "Амкаром"? Если бы я умел предсказывать исходы матчей, обязательно бы вам ответил. По поводу серии неудач - многие говорят, что сейчас в "Спартаке" - кризис. Я не согласен с этим утверждением. Какой кризис-то? Кризис - это если бы "Спартак" шел на 7-8 месте. Сейчас же команда борется за медали, за место в Лиге Чемпионов. Ну проиграли три матча подряд, что, в первый раз что ли? Особенно учитывая плотность нашего чемпионата, где можно три матча подряд проиграть, а потом три подряд выиграть", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, против "Амкара" "Спартак" сыграет сегодня. | soccernews.ru

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