Мостовой: "В успехе сборной России сложилось сразу несколько факторов"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой подвел итог матчу 1/8 финала Чемпионата Мира, в котором сборная России в серии пенальти одержала победу над национальной командой Испании.

"В успехе сборной России сложилось сразу несколько факторов - колоссальная самоотдача футболистов, грамотно выбранная тренерским штабом тактика и беззубость атак испанцев.

Испания вообще откровенно бросила играть, когда повела в счете, после чего только и делала, что перекатывала мяч в середине поля и на подступах к нашей штрафной. И продолжала это делать даже после того, как Россия сравняла счет. Видимо, они думали, что на классе дожмут наших ребят, но, встретив сопротивление, занервничали.

Лишь в концовке матча Испания поднажала и создала несколько моментов, но сборную спас Акинфеев. В результате дело дошло до серии пенальти, где Россия совершенно справедливо наказала соперника за такое отношение к себе", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Канчельскис оценил важность Акинфеева для сборной. | soccernews.ru