Мостовой: "Видимо, в головах у игроков "Спартака" уже сидело то, что соперник ничего не успеет сделать"



Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат между "красно-белыми" и "Марибором" (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Все шло к голу "Спартака", и даже игроки "Марибора" помогали, теряя мяч у штрафной. Наша команда благодаря этому забила, и казалось, что надо довести дело до конца. Но единственный заход в штрафную "Спартака" закончился тем, что мы видели. Такие игры нельзя отпускать. Я до сих пор нахожусь в смятении. Отмечу ошибку двух игроков, в первую очередь Комбарова, отвернувшегося от футболиста, игравшего в стенку. Пусть эта стенка и казалась случайной. Почему Дмитрий развернулся и не стал играть с оппонентом? Дальше мяч прошёл мимо Кутепова. Претензии также можно предъявить к Селихову, который вроде бы доставал мяч рукой, но почему-то не достал. Видимо, в головах у игроков "Спартака" уже сидело то, что соперник ничего не успеет сделать. И в итоге это вылилось в ненужный, кошмарный гол", - приводят слова Мостового российские СМИ.

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