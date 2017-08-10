Мостовой встал на защиту Дзюбы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба еще получит шансы для того, чтобы проявить себя.

Напомним. что после прихода Роберто Манчини игрок российской сборной потерял место в стартовом составе команды

"Знаете, сезон длинный. Очень многое еще может поменяться. Совсем недавно Жулиано был незаменим, а сейчас уже пишут, что он покидает "Зенит". Дзюбе еще представится шанс себя проявить. Его рано сбрасывать со счетов.

Возможно, немного скис, испытывает внутренний дискомфорт. Нелегко смириться с ролью запасного. Другое дело – через это проходят все, если ты, конечно, не Месси и Роналду. При предыдущих тренерах "Зенита" проблемы возникали у других игроках. Ситуация неприятная, но когда у тебя контракт на три-четыре года и хорошая зарплата, нет повода впадать в депрессию. Здесь у тебя есть уверенность в относительно надежном будущем", - сказал он.

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