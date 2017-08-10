Мостовой встал на защиту Дзюбы

Теги артём дзюбазенит санкт-петербург

Мостовой встал на защиту ДзюбыЭкс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба еще получит шансы для того, чтобы проявить себя.

Напомним. что после прихода Роберто Манчини игрок российской сборной потерял место в стартовом составе команды

"Знаете, сезон длинный. Очень многое еще может поменяться. Совсем недавно Жулиано был незаменим, а сейчас уже пишут, что он покидает "Зенит". Дзюбе еще представится шанс себя проявить. Его рано сбрасывать со счетов.

Возможно, немного скис, испытывает внутренний дискомфорт. Нелегко смириться с ролью запасного. Другое дело – через это проходят все, если ты, конечно, не Месси и Роналду. При предыдущих тренерах "Зенита" проблемы возникали у других игроках. Ситуация неприятная, но когда у тебя контракт на три-четыре года и хорошая зарплата, нет повода впадать в депрессию. Здесь у тебя есть уверенность в относительно надежном будущем", - сказал он. 

Читайте: Мостовой объяснил неудачу "Спартака" в матче с "Динамо" | soccernews.ru

комментарии
Саныч

Жулиано лучше перейти в ЦСКА

Ответить
Пьянь

У коней с деньгами болт.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Локомотив Москва 5 13
3 Краснодар 5 10
4 Ростов 5 10
5 ЦСКА Москва 5 9
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 5 9
8 Спартак Москва 5 8
9 Рубин 5 7
10 Урал 5 7
11 Динамо Москва 5 4
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов