Мостовой прокомментировал смерть Василия Кулькова

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на известие о смерти экс-партнёра по команде Василия Кулькова.

"Ужас... Я только открыл интернет и сразу эта новость... Нет слов... Мы вместе попали в "Красную Пресню" в один год. Вася немного постарше меня, мне, по-моему, было неполных 17 лет, а ему 19. Потом были вместе в "Спартаке". Мы сразу стали друзьями, много времени проводили вместе. Нас связало многое: первый наш зарубежный контракт, мы также были вместе в "Бенфике" и в сборной. Многое было.

К сожалению, потом пути разошлись, я уехал во Францию, потом в Испанию, стали редко видеться. Я знал о его болезни, думаю, многие знали. Васька всегда был такой тихий, добрый. Мы его так и звали "тихий-добрый". Иногда был застенчивым, но по тем временам все были такие, я в том числе. Жизнь была совершенно другая, никто не выпендривался. Этим, наверное, и отличались футболисты того поколения.

Васька никогда нигде не поднимет голос. В футбольном плане отличный защитник и полузащитник. Он мог играть на многих позициях за счёт своих качеств, универсал такой. Единственное - в нападении не мог играть: мы всегда смеялись над ним в шутку. И Вася тоже это воспринимал с улыбкой", - сказал Мостовой.

Напомним, что 54-летний футболист более года боролся с раком пищевода, но сегодня умер, не дождавшись очередной плановой операции.

Кульков выступал за "Спартак" с 1989 по 1991, а также с 1995 по 1997 год. Кроме того, он около четырёх лет работал в тренерском штабе молодёжки "красно-белых".

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