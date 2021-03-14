Мостовой высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой выразил мнение, что главный тренер московского клуба Доменико Тедеско должен покинуть команду по окончании сезона.

"Если Тедеско возьмет титул, он все равно должен уйти. Он сам сказал: "Я ухожу". Если говоришь - должен уходить. Я, кстати, один из тех, кто не понимал, зачем он все это говорит. Зимой еще предположил, что если после зимней паузы "Спартак" начнет побеждать, все будут упрашивать его остаться? Сейчас это и происходит. Если уходит Доменико, то должен уйти и Хинкель. Но жизнь такая, что все может поменяться. Если он останется - нормально. Найдут другого - ничего страшного", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что Тедеско отказался продлевать со "Спартаком" контракт, который действует до лета 2021 года.

После 22 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка.

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