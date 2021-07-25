Мостовой высказался о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России
Фото: инстаграм Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
"Я всегда говорил, что совмещение является глупостью, однозначно это помешает ему. Не понимаю, зачем совмещать, есть тренер сборной, но зачем команда еще? Никакой логики не вижу, я понимаю, когда страна с небольшим населением, мало футбольных людей, а у нас-то другое дело. Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности, потому что сами себе противоречат – сначала говорили, что совмещение невозможно, что человек должен быть свободен от клуба. А потом назначают в срочном порядке на совмещение, логики никакой", – приводит слова Мостового ТАСС.
Напомним, что 52-летний Карпин подписал с Российским футбольным союзом контракт до конца 2021 года с возможностью продления в случае выхода национальной команды в финальную стадию чемпионата мира-2022.
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