Мостовой высказался о новичке "Спартака"
Фото: инстаграм Кофрие/Автор неизвестен
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о подписании бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.
"Довольно-таки неизвестный. Посмотрим, я думаю, что он нормальный. В Бельгии футболисты хорошего уровня.
Другое дело, что сейчас пойдут разговоры, что не знают, кто это. Такое у нас уже было. Если это бельгийский футболист, то уровень у него должен быть достаточно высоким. Тем более он защитник.
Означает ли это, что кто-то уйдет? И да, и нет. Хороший защитник нужен всегда, ясно, что мы пока не знаем, кто это. Если Кофрие здоровенький и высокий, то для нашего чемпионата он подойдет", – сказал Мостовой для "Спорт-Экспресс".
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