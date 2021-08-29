Мостовой высказался о новичке "Спартака"

Фото: инстаграм Кофрие/Автор неизвестен

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался о подписании бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.

"Довольно-таки неизвестный. Посмотрим, я думаю, что он нормальный. В Бельгии футболисты хорошего уровня.

Другое дело, что сейчас пойдут разговоры, что не знают, кто это. Такое у нас уже было. Если это бельгийский футболист, то уровень у него должен быть достаточно высоким. Тем более он защитник.

Означает ли это, что кто-то уйдет? И да, и нет. Хороший защитник нужен всегда, ясно, что мы пока не знаем, кто это. Если Кофрие здоровенький и высокий, то для нашего чемпионата он подойдет", – сказал Мостовой для "Спорт-Экспресс".

Также не пропустите: Матиас Норманн может перейти в АПЛ. | http://soccernews.ru