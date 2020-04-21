Мостовой высказался о падении цен на нефть

1 Теги александр мостовой

Мостовой высказался о падении цен на нефть

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о падении цен на нефть. По мнению бывшего футболиста, на жизнь людей это никак не повлияет. 

"Цены на нефть? Людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации, цена на нефть - не самое страшное, что может произойти. Понятно, что кто-то потеряет миллиарды, а что делать? Люди жизни могут потерять, как и рабочие места, семьи, деньги - вот это страшно", - передает слова Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 21 апреля, цена на российскую нефть вернулась на уровень декабря 1998 года. Стоимость барреля сорта Urals опустилась ниже $10.

А еще: Мостовой прокомментировал решение "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Эксперт Матч ТВ хивёт на 50 тыщ.Кто ещё?

Ответить

главное

Лукаку не исключает, что почти вся команда "Интера" могла переболеть коронавирусом в январе

Лукаку не исключает, что почти вся команда "Интера" могла переболеть коронавирусом в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов