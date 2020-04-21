Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о падении цен на нефть. По мнению бывшего футболиста, на жизнь людей это никак не повлияет.

"Цены на нефть? Людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации, цена на нефть - не самое страшное, что может произойти. Понятно, что кто-то потеряет миллиарды, а что делать? Люди жизни могут потерять, как и рабочие места, семьи, деньги - вот это страшно", - передает слова Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 21 апреля, цена на российскую нефть вернулась на уровень декабря 1998 года. Стоимость барреля сорта Urals опустилась ниже $10.

А еще: Мостовой прокомментировал решение "Спартака" не выкупать трансфер Шюррле| http://soccernews.ru