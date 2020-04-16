Мостовой высказался о переносе парада 9 мая

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переносе парада Победы 9 мая из-за коронавируса.

"Поддерживаю решение президента. Я этого ожидал. Однако 9 мая мы все дома поднимем бокалы, выпьем за нашу победу, за ветеранов. Так что ничего страшного в этом нет.

Кто-то посмотрит запись старых парадов. Мы это переживем. Будем праздновать в домашней обстановке", - заявил Мостовой.

Напомним, что в этом году празднуется 75-летие победы в Великой отечественной войне.

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