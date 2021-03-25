Мостовой высказался о победе сборной России над Мальтой

Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о матче 1-го тура квалификации ЧМ-2022 против Мальты.

Напомним, что россияне на выезде выиграли со счётом 3:1 и возглавили группу отбора.

"Я не сомневался в победе нашей сборной. Будь она крупной или средней, она бы была в любом случае. Расценивать игру по сопернику не имеет смысла. Спасибо вратарю сборной Мальты, что подарил нам два мяча", - сказал Мостовой.

В субботу Россия примет в Сочи сборную Словении. Матч на стадионе "Фишт" начнётся в 17:00 мск.

Не пропустите: Сборная России прилетела обратно в Сочи. | http://soccernews.ru