Мостовой высказался о политике "Спартака" в вопросе приглашения тренеров
Легенда московского "Спартака" Александр Мостовой поделился мыслями об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера "красно-белых", работе в клубе Олега Кононова и приглашении на должность наставника Доменико Тедеско.
"В "Спартаке" начали искать лучший вариант, чем Каррера, это привело в тупик. Когда побеждаешь, начинаешь что-то искать. Карреру можно было не убирать, хотя он добился того, чего никто не добивался за последнее время. Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело. Удивительно, что нашли иностранца. Но я Тедеско не знал, хотя я его и сейчас не знаю. Человек сидел под Дюсельдорфом, позвонил знакомый и сказал: "Не хочешь стать тренером "Спартака"?" Поймал счастливый билет", - сказал Мостовой.
Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, Кононов - с ноября 2018 по сентябрь 2019 года, Тедеско - с октября 2019 года по настоящее время.
Итальянец выиграл с "народной командой" первое за 16 лет чемпионство.
Не пропустите: Мостовой заявил, что все еще хочет стать тренером. | http://soccernews.ru
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