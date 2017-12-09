Мостовой высказался о позорном поражении "Спартака" в Ливерпуле

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о поранении москвичей в матче с "Ливерпулем" (0:7).

"По идее, такой провал должен мобилизовать "Спартак" перед матчем с ЦСКА. Произошла настоящая катастрофа, и теперь команде надо реабилитироваться. Я не знаю, почему они вышли недонастроенными и играли спустя рукава. Но "Ливерпуль" забил три гола в первом тайме без особых проблем. А дальше уже добил деморализованного соперника. В принципе, уже бывало, что после оглушительных провалов "Спартаку" по графику предстояло дерби с ЦСКА, и красно-белые, как правило, не проигрывали. Поэтому сейчас им нужно обязательно добиваться успеха, чтобы уйти на перерыв без камня за пазухой", - отметил он. | http://soccernews.ru